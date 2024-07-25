Убийство Фарион: Зеленский анонсировал больше публичной информации

"Заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по поводу задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Попросил министра предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию", - сказал Зеленский.

Он отметил, что еще продолжаются процессуальные действия и выясняются все обстоятельства этого дела.

"Завтра должно быть больше информации - публично", - добавил президент.