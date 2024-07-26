Убийство Фарион: задержанному объявили подозрение

Убийство Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего народного депутата Ирину Фарион. Женщина была тяжело ранена, пуля попала в голову. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, где ее прооперировали.

К сожалению, Ирину Фарион не удалось спасти, она скончалась в больнице.

Правоохранители объявили о проведении специальной операции по задержанию нападавшего. Дело квалифицировали как умышленное убийство. Среди прочих правоохранители, также рассматривают версию о причастности России. Проверяется видео, где заявлено о так называемой "причастности российских неонацистов".

В четверг, 26 июля, стало известно, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень. В МВД считают, что подозреваемый мог быть только исполнителем преступления. Позже в полиции показали фото задержанного.

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