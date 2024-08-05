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Убийство Фарион. Суд рассмотрел апелляцию на арест Зинченко: что решили

Фото: Вячеслав Зинченко (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 5 августа, во Львовском апелляционном суде проходило рассмотрение апелляции по мере пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион - Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Львовский апелляционный суд постановил оставить под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко.

Отмечается, что адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение судьи-следователя и просил ее отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако результатом судебного заседания стал отказ суда в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката. Суд оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало

25 июля в Днепре правоохранители задержали парня, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Выяснилось, что задержанному 18 лет, а его имя - Вячеслав Зинченко. Он – житель Днепра.

26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Зинченко . Тогда он был взят под стражу сроком на два месяца без права внесения залога. Сам он вину в суде не признал.

31 июля сторона защиты подала апелляцию на определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Убийство Фарион

Напомним, вечером 19 июля стало известно о стрельбе в городе Львов. Впоследствии выяснилось, что неизвестные стреляли в Ирину Фарион недалеко от ее дома. Женщина была сразу госпитализирована в больницу и прооперирована.

Однако позже врачи сообщили, что сердце Фарион не выдержало и умерло после операции.

Детальнее о подозреваемом, как его искали и что установили по делу об убийстве Фарион - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Ирина ФарионСудАпелляционный суд Киева