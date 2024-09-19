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Убийство Фарион. Суд оставил меру пресечения подозреваемому без изменений

Фото: Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Фарион (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Сегодня, 19 сентября, в Галицком суде Львова состоялось заседание по делу об убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому Вячеславу Зинченко меру пресечения оставили без изменений.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Меру пресечения для Зинченко оставили без изменений - это содержание под стражей без права залога на 60 суток

Также, согласно решению суда, срок досудебного расследования, который заканчивается 26 сентября, продлили до 26 января 2025 года.

Убийство Фарион 

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего народного депутата и языковеда. В результате тяжелых ранений женщина скончалась в больнице. 

После проведения специальной операции, 26 июля, правоохранители задержали в Днепре возможного нападающего - 18-летнего Вячеслава Зинченко. Позже ему объявили подозрение в убийстве Фарион.

В тот же день суд во Львове избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В частности была отклонена апелляция защиты об изменении меры пресечения.

Подробнее о поисках подозреваемого и подробности дела - в материале РБК-Украина.

 

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Ирина Фарион