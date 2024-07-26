Убийство Фарион: суд избирает подозреваемому меру пресечения

Суд во Львове избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Им является 18-летний уроженец и житель Днепра, которого вчера задержали правоохранители.
Что происходит в суде по состоянию на данный момент - читайте в материале РБК-Украина ниже.
13:26. Подозреваемый приведен в зал суда.
13:30. Фигурант попросил 15 минут после суда, во время которых он "готов разговаривать со всеми журналистами".
Напомним, что 19 июля 2024 года во Львове убили украинского языковеда Ирину Фарион, когда она ждала такси во дворе своего дома. Злоумышленник выстрелил женщине в голову из огнестрельного оружия. После чего Фарион была госпитализирована в тяжелом состоянии и провели операцию, она была переведена в реанимацию и была в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Но спустя некоторое время стало известно, что медикам не удалось спасти потерпевшую, 60-летняя женщина погибла. 22 июля ее похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, провести Фарион в последний путь пришли тысячи человек.
Отметим, что дело правоохранители переквалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Следователи рассматривают как вероятные версии убийства общественно-политическую деятельность языковеда и личную неприязнь к ней. Также не исключается и возможность российского следа.
Добавим, что через несколько дней после убийства полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к преступлению. Правоохранители также показали фото и видео с подозреваемым, он был одет в яркую одежду и имел нетипичную походку.
При этом сетью распространялась информация от медиаресурсов РФ о том, что причастность к совершению убийства взяли на себя российские "национал-социалисты" движения NS/WP. Они якобы опубликовали видео убийства языковеда. В полиции говорят, что анализируют ролик и изучат его на предмет, представляет ли он интерес для следствия.
Позже, 25 июля силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве, его поймали в Днепре, это удалось благодаря камерам наблюдения (силовики проверили каждый угол по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса). В МВД рассказали, что это 18-летний парень и следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель. Также известно, что он несколько месяцев готовился к преступлению и снимал не менее трех квартир во Львове.
В случае доказательства вины стрелку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
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