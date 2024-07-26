Убийство Фарион: в МВД заявили, что оружие пока не найдено

Убийство Фарион

19 июля неизвестный стрелял в бывшую нардепку Ирину Фарион, которая позже скончалась в больнице. Правоохранители по "горячим следам" начали поиски причастных.

Первые подробности убийства Фарион появились уже в ночь на 20 июля. В главке МВД Украины провели брифинг, где поделились деталями. Глава МВД Игорь Клименко сразу не исключал "российский след" как одну из версий преступления.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Несколькими часами позже в полиции показали фото подозреваемого.

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