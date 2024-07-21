Убийство Фарион: МВД объявило приметы подозреваемого

Напомним, что в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появляется все больше данных относительно убийцы Фарион. По его словам, расследование этого дела является сложным процессом, но все необходимые силы задействованы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с Ириной Фарион, которую в пятницу застрелил неизвестный. Гроб с телом погибшей привезли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. На прощании было много людей.

Похороны языковеда состоятся в понедельник, 22 июля, в 14:00 в том же храме.

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