Убийство детей в Англии: недалеко от места трагедии произошли столкновения с полицией

Во вторник у мечети в английском городе Саутпорт, недалеко от того места, где 29 июля во время урока танцев три девушки получили смертельные ножевые ранения в ходе нападения, произошли столкновения полиции с неконтролируемой толпой ультраправых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Полиция сообщила, что толпа, вероятно, состояла из сторонников ультраправой Английской оборонной лиги, а беспорядки были вызваны спекуляциями о подростке, арестованном после нападения на детей, в результате которого ранены 10 человек, семеро из которых находятся в критическом состоянии.
"Было много предположений и гипотез по поводу статуса 17-летнего парня, который сейчас находится под стражей в полиции, и некоторые люди используют это, чтобы принести насилие и беспорядки на наши улицы", - сказал помощник констебля Алекс Госс. "Мы уже говорили, что арестованное лицо родилось в Великобритании, и в настоящее время предположения никому не помогают", - добавил он.
AP пишет, что вскоре после того, как сотни людей в центре Саутпорта провели мирное вече, чтобы оплакивать жертв нападения, толпа у мечети стала неконтролируемой. Демонстранты подожгли полицейский микроавтобус.
Офицеры охраняли территорию под крики "Нет капитуляции!" и "По-английски до смерти!" Были слышны взрывы петард, вой сирены, в небе летал вертолет. Некоторые офицеры получили легкие ранения.
Напомним, 29 июля на детскую танцевальную мастерскую в английском городе Саутпорт напал подросток с ножом. Вчера сообщалось о двух погибших и 9 раненых детях, также ранения получили двое взрослых, пытавшиеся за них вступиться.
Сегодня полиция сообщила, что 9-летняя Элис Дасильва Агиар, 7-летняя Элси Дот Стенкомб и 6-летняя Бэби Кинг скончались от полученных травм.
По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, и годами жил в деревне примерно в 5 километрах от Саутпорта. Обвинение ему еще не предъявлено.
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