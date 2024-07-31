Убийство детей в Англии: недалеко от места трагедии произошли столкновения с полицией

Во вторник у мечети в английском городе Саутпорт, недалеко от того места, где 29 июля во время урока танцев три девушки получили смертельные ножевые ранения в ходе нападения, произошли столкновения полиции с неконтролируемой толпой ультраправых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Полиция сообщила, что толпа, вероятно, состояла из сторонников ультраправой Английской оборонной лиги, а беспорядки были вызваны спекуляциями о подростке, арестованном после нападения на детей, в результате которого ранены 10 человек, семеро из которых находятся в критическом состоянии.

"Было много предположений и гипотез по поводу статуса 17-летнего парня, который сейчас находится под стражей в полиции, и некоторые люди используют это, чтобы принести насилие и беспорядки на наши улицы", - сказал помощник констебля Алекс Госс. "Мы уже говорили, что арестованное лицо родилось в Великобритании, и в настоящее время предположения никому не помогают", - добавил он.

AP пишет, что вскоре после того, как сотни людей в центре Саутпорта провели мирное вече, чтобы оплакивать жертв нападения, толпа у мечети стала неконтролируемой. Демонстранты подожгли полицейский микроавтобус.

Офицеры охраняли территорию под крики "Нет капитуляции!" и "По-английски до смерти!" Были слышны взрывы петард, вой сирены, в небе летал вертолет. Некоторые офицеры получили легкие ранения.