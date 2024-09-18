Убийство на АЗС в Киеве: стрелку сообщили о подозрении по 4 статьям

В правоохранительных органах отметили, что фигуранту инкриминируют:

умышленное убийство по корыстным мотивам,

незаконное завладение транспортным средством,

разбой,

и незаконное обращение с оружием.

В столичной полиции добавили, что мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Кроме того, указывается, что следствие не исключает того, что злоумышленник мог находиться под действием психотропных или наркотических веществ. Сейчас ожидаются результаты медицинского освидетельствования, рассказали в правоохранительных органах.

"За совершение ряда особо тяжких преступлений фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в заявлении полиции.

Убийство на АЗС Киева

В среду 18 сентября стало известно о том, что в Киеве утром на территории автозаправочной станции 41-летний житель столицы выстрелом из ружья убил 65-летнего мужчину.

Как рассказали в полиции, после этого нападавший забрал сумку потерпевшего и уехал с места происшествия на его автомобиле. Однако уже через полчаса он был задержан полицейскими неподалеку от места преступления.

Авто погибшего удалось найти на территории гаражного кооператива. Кроме того, передали в правоохранительных органах, вещи мужчины вместе с ружьем фигурант перевел в собственное транспортное средство. Следователи изъяли их как вещественные доказательства.

"Кроме того, по результатам неотложных обысков в доме фигуранта и в гаражном боксе, сотрудники полиции обнаружили гранату и патроны, их происхождение устанавливается", - говорится в сообщении полиции.

В полиции Киева рассказали о задержании подозреваемого в убийстве на АЗС и деталях дела (фото: npu.gov.ua)

Ранее в Офисе генпрокурора рассказали, что по указанному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.