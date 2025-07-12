Убийство в автомобиле в Киеве: подозреваемый пытался сбежать, его задержали в Одессе

В Деснянском районе Киева утром 8 июля неизвестный застрелил мужчину в собственном авто. Подозреваемым оказался иностранец, его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Правоохранители выяснили, что потерпевший - 48-летний местный житель, находился в салоне микроавтобуса, как в это время к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону, после чего скрылся. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте происшествия.
"По результатам спецоперации мы разыскали и изъяли вероятное орудие преступления, от которого злоумышленник избавился. Подозреваемый использовал средства маскировки и в тот же день выехал в Одессу, фигуранта задержали в гостинице. Им оказался 41-летний иностранец", - отметил начальник криминальной полиции Киева Андрей Гарастюк.
Следователи Деснянского управления полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном убийстве, совершенном по заказу.
Сейчас злоумышленник будет находиться под стражей. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, что в Деснянском районе Киева утром 8 июля неизвестный застрелил мужчину в собственном автомобиле.
Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.
Напомним, что в начале июня подросток в одной из школ Львова устроил стрельбу посреди класса. Полицейские установили ученика, который открыл огонь. Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу.
Также ранее сообщалось, что в центре Одессы 27 июня произошла стрельба. В результате инцидента есть раненый. По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, во время которого он был ранен из оружия.
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