Убийство в автомобиле в Киеве: подозреваемый пытался сбежать, его задержали в Одессе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что потерпевший - 48-летний местный житель, находился в салоне микроавтобуса, как в это время к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону, после чего скрылся. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

"По результатам спецоперации мы разыскали и изъяли вероятное орудие преступления, от которого злоумышленник избавился. Подозреваемый использовал средства маскировки и в тот же день выехал в Одессу, фигуранта задержали в гостинице. Им оказался 41-летний иностранец", - отметил начальник криминальной полиции Киева Андрей Гарастюк.

Следователи Деснянского управления полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном убийстве, совершенном по заказу.

Сейчас злоумышленник будет находиться под стражей. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что предшествовало

Напомним, что в Деснянском районе Киева утром 8 июля неизвестный застрелил мужчину в собственном автомобиле.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

Инциденты с оружием

Напомним, что в начале июня подросток в одной из школ Львова устроил стрельбу посреди класса. Полицейские установили ученика, который открыл огонь. Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу.

Также ранее сообщалось, что в центре Одессы 27 июня произошла стрельба. В результате инцидента есть раненый. По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, во время которого он был ранен из оружия.