Убийство активиста Ганула в Одессе и новые удары СБУ по территории России: новости за 14 марта

Убийство активиста Ганула

Днем 14 марта в центре Одессы застрелили мужчину. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об активисте Демьяне Ганула.

Как рассказали правоохранители, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30. Убийца скрылся с места преступления.

Министр внутренних дел Игорь Клименко взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве активиста Ганула. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Правоохранители не называют имя вероятного стрелка, но, по данным источников РБК-Украина, подозреваемый - Сергей Шалаев. Также было найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.

По словам главы Национальной полиции Ивана Выговского, вероятный стрелок - военный, который самовольно покинул часть.

Подробнее о том, кто такой активист Демьян Ганула, и как произошло его убийство - читайте в материале РБК-Украина.

Дроны СБУ поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет в России

Дроны Службы безопасности Украины на днях атаковали Тамбовскую, Саратовскую и Белгородскую область РФ.

Дальнобойные беспилотники поразили две газокомпрессорные станции - "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской.

На видео видно попадание беспилотников в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Также дроны атаковали полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка, Белгородская область.

После попадания началась активная детонация боеприпасов.

Россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге

Российские войска вечером 14 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, пострадали восемь человек.

По предварительным данным, россияне ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами "Искандер-М". Одно попадание в ночной клуб в плотной многоэтажной застройке, второе - в объект гражданской инфраструктуры.

Трамп: в понедельник узнаем больше о перемирии между Украиной и Россией

По словам американского президента Дональда Трампа, США достигли соглашения о прекращении огня с украинской стороной. Сейчас продолжается работа с Россией.

По мнению Трампа, на данный момент работа с российской стороной продвигается "хорошо".

"У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы также пытаемся достичь этого с Россией - и я думаю, пока все прошло хорошо. Мы узнаем немного больше в понедельник", - отметил он.

Он отметил, что теперь США стремятся убедить Россию согласится на прекращение огня. И по этому вопросу уже были очень хорошие переговоры.

"У нас были очень хорошие разговоры об этом. Мы получили несколько очень хороших ответов", - рассказал Трамп.

Трамп призвал Путина сохранить жизни украинских военных: что ответил диктатор

Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным, которые находятся в Курской области, сдаться в плен. Таким был его ответ на призыв президента США Дональда Трампа.

"В связи с этим подчеркну, что в случае сдачи оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законов Российской Федерации", - цинично сказал Путин.

Генштаб опроверг заявления об "окружении" украинских войск в Курской области

Как отметили в Генштабе ВСУ, информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой.