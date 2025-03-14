Убийство активиста Ганула в Одессе: стало известно имя стрелка

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Им оказался мужчина 1978 года рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины и пресс-службу СБУ.
Правоохранители не называют имя вероятного стрелка, но, по данным источников РБК-Украина, подозреваемый - Сергей Шалаев.
В Нацполиции отмечают, что информация о стрельбе в Приморском районе Одессы поступило около 10:30. Неизвестный выстрелил в прохожего, в результате чего тот погиб. Стрелок сбежал с места происшествия.
После этого полиция совместно с СБУ провела комплекс следственно-оперативных мер. Менее чем за пять часов после убийства подозреваемый был задержан.
"Это - местный житель 1978 года рождения. Полиция изъяла у него оружие и гранату", - отмечают полицейские.
В СБУ уточнили, что в убийстве подозревают 46-летнего дезертира. Правоохранители прорабатывают возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".
По факту убийства полицейские открыли производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).
Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сегодня, 14 марта, в центре Одессы произошла стрельба. По информации СМИ, мужчина два раза выстрелил из короткоствольного оружия в прохожего. Позже стало известно, что стреляли в активиста Демьяна Ганулу, он погиб.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что он берет расследование под личный контроль.
Также чиновник опроверг вброс о том, что стрелок якобы был одет в военную форму.
Детально об инциденте - в материале РБК-Украина.
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