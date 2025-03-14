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Убийство активиста Ганула: Клименко взял расследование под личный контроль

Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессу направлена следственно-оперативная группа, а также полк Национальной полиции из-за убийства активиста Демьяна Ганула. Дело будет находиться под контролем главы МВД Игоря Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Клименко во время часа вопросов к правительству.

"По убийству гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", - заявил Клименко.

В Telegram-канале Клименко добавил, что ему доложили всю информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас и заявил о «конкретных зацепках». Сейчас оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. 

"Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму НЕ соответствует действительности.  Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", - отметил он. 

Открыто уголовное производство 

Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля

Убийство активиста Ганула

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. В пресс-службе полиции сначала не называли имя погибшего, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об активисте Демьяне Ганула.

Согласно данным правоохранителей, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30.

Убийца скрылся с места преступления. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ситуации.

 

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