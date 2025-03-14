Убийство активиста Ганула: Клименко взял расследование под личный контроль

"По убийству гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", - заявил Клименко.

В Telegram-канале Клименко добавил, что ему доложили всю информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас и заявил о «конкретных зацепках». Сейчас оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием.

"Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму НЕ соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников", - отметил он.

Открыто уголовное производство

Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля

Убийство активиста Ганула

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. В пресс-службе полиции сначала не называли имя погибшего, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об активисте Демьяне Ганула.

Согласно данным правоохранителей, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30.

Убийца скрылся с места преступления. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ситуации.