Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Дебельне прощались с маленькой украинкой (фото)

Как прошло прощание с 9-летней Валерией

Администрация города Дебельн выразила семье слова скорби и соболезнования по поводу трагедии. Около 2500 горожан вышли на площадь, чтобы попрощаться с девочкой.

К людям присоединился мэр Свен Либхаузер. Он также выразил свое соболезнование и возложил цветы к импровизированному мемориалу.

В городе простились с 9-летней Валерией (фото: facebook.com/stadtverwaltungdoebeln)

Он отметил, что сейчас важно поддержать семью. Он поблагодарил всех, кто причастен к поискам девочки. Он также поблагодарил граждан за сочувствие и готовность помочь.

Под звуки евангелистско-лютеранского тромбонного хора возле церкви люди выпустили шарики. Многие возложили цветы и зажгли свечи возле ратуши.

В городе простились с 9-летней Валерией (фото: facebook.com/stadtverwaltungdoebeln)

Отметим, что время и место похорон Валерии пока не сообщают.

Что известно о гибели Валерии

Валерия пропала по дороге в школу 3 июня. О ее розыске объявили под вечер того же дня, когда ребенок не вернулся из школы. Девочку искали в течение 9 дней. К поискам были привлечены 300 полицейских, водолазы, вертолет и специально обученные собаки.

Тело ребенка обнаружили 11 июня, на следующий день полиция подтвердила, что это Валерия. Девочка погибла насильственной смертью. Правоохранители проводят расследование по статье "убийство".

9-летняя Валерия (фото: Полиция Хемница)

Добавим, что семья девочки из Днепропетровской области. После начала полномасштабного вторжения она переехала в Дебельн. Ее отец служит в ВСУ. После исчезновения девочки ему дали отпуск для срочной поездки в Германию.

13 июня полиция заявила, что в убийстве девочки подозревает двоих мужчин, которые когда-то встречались с мамой девочки. Один из них - украинец, он был соседом семьи, другой - уроженец Молдовы. Позже украинец заявил, что имеет алиби на время исчезновения девочки. Следствие продолжается.