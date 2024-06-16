Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Дебельне прощались с маленькой украинкой (фото)

Более 2500 жителей Дебельна вышли на площадь перед городской ратушей, чтобы выпустить воздушные шарики в память об убитой 9-летней Виктории, родом из Днепропетровской области. Девочка переехала в этот город из-за войны, накануне она пропала по дороге в школу, ее тело обнаружили через 9 дней поисков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Stadtverwaltung Döbeln в Facebook.
Администрация города Дебельн выразила семье слова скорби и соболезнования по поводу трагедии. Около 2500 горожан вышли на площадь, чтобы попрощаться с девочкой.
К людям присоединился мэр Свен Либхаузер. Он также выразил свое соболезнование и возложил цветы к импровизированному мемориалу.
Он отметил, что сейчас важно поддержать семью. Он поблагодарил всех, кто причастен к поискам девочки. Он также поблагодарил граждан за сочувствие и готовность помочь.
Под звуки евангелистско-лютеранского тромбонного хора возле церкви люди выпустили шарики. Многие возложили цветы и зажгли свечи возле ратуши.
Отметим, что время и место похорон Валерии пока не сообщают.
Валерия пропала по дороге в школу 3 июня. О ее розыске объявили под вечер того же дня, когда ребенок не вернулся из школы. Девочку искали в течение 9 дней. К поискам были привлечены 300 полицейских, водолазы, вертолет и специально обученные собаки.
Тело ребенка обнаружили 11 июня, на следующий день полиция подтвердила, что это Валерия. Девочка погибла насильственной смертью. Правоохранители проводят расследование по статье "убийство".
Добавим, что семья девочки из Днепропетровской области. После начала полномасштабного вторжения она переехала в Дебельн. Ее отец служит в ВСУ. После исчезновения девочки ему дали отпуск для срочной поездки в Германию.
13 июня полиция заявила, что в убийстве девочки подозревает двоих мужчин, которые когда-то встречались с мамой девочки. Один из них - украинец, он был соседом семьи, другой - уроженец Молдовы. Позже украинец заявил, что имеет алиби на время исчезновения девочки. Следствие продолжается.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что в начале мая стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии.
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