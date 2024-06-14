Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого задержали в Чехии

Что предшествовало

Напомним, 3 июня в немецком городе Дебельн пропала 9-летняя девочка из Украины. Она пошла в школу и не вернулась домой. С тех пор немецкие правоохранители начали ее разыскивать, поиски длились восемь дней.

12 июня немецкие правоохранители официально заявили о том, что девочка погибла. Дело расследуют как убийство.

Такой инцидент не единичный - в Германии уже несколько раз убивали украинских беженцев за последнее время. В частности, в результате ножевых ранений в Дюссельдорфе погибли два украинских подростка.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.