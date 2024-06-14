Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого задержали в Чехии

В Праге, столице Чехии, был задержан подозреваемый в деле об убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии.

Об этом сказано в заявлении прокуратуры немецкого города Хемниц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

По информации немецкой газеты Bild, задержанный - бывший бойфренд матери Валерии. В день убийства его заметили камеры возле дома девочки.

Ранее на мужчину уже выдавали ордера на арест. Сейчас он находится под стражей в Чехии, вскоре его должны перевезти в Германию.

Как рассказали немецкие правоохранители, в одном из ресторанов Праги был задержан 36-летний гражданин Молдовы.

Что предшествовало

Напомним, 3 июня в немецком городе Дебельн пропала 9-летняя девочка из Украины. Она пошла в школу и не вернулась домой. С тех пор немецкие правоохранители начали ее разыскивать, поиски длились восемь дней.

12 июня немецкие правоохранители официально заявили о том, что девочка погибла. Дело расследуют как убийство.

Такой инцидент не единичный - в Германии уже несколько раз убивали украинских беженцев за последнее время. В частности, в результате ножевых ранений в Дюссельдорфе погибли два украинских подростка.

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