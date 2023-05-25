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Убийство 5-летнего Тлявова: суд объявил приговор

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Четверг 25 мая 2023 11:42
Убийство 5-летнего Тлявова: суд объявил приговор Фото: суд объявил приговор по делу об убийстве Тлявова (twitter.com/ChummerUA)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд признал виновным в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова бывшего полицейского Ивана Приходько. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокуратуры и "Суспільне".

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд сегодня вынес приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

Он приговорил экс-полицейского Ивана Приходько за убийство по неосторожности и незаконное хранение боеприпасов до 4 лет заключения с учетом срока содержания под стражей. Причем мужчина проведет в тюрьме полгода, поскольку до этого 3,5 года находился в СИЗО.

Приходько должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего - родителям Кирилла - 800 тысяч гривен, а бабушке - 200 тысяч гривен. Еще 135 тысяч гривен изымут в пользу государства.

Причем, как сообщили адвокаты, после оглашения приговора суд дополнительно разъяснил Приходько о праве ходатайствовать о помиловании.

Еще один бывший полицейский Владимир Петровец приговорен за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Еще двое фигурантов - Дмитрий Кривошей и его сын Станислав Петровец, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

Отметим, что прокуратура просила заключить в тюрьму Приходько на 7 лет, Владимира Петровца и Кривошея - на 6, а Станиславу Петровцу определить 4 года с освобождением от отбывания наказания с испытанием. Учитывая это, приговор будут обжаловать.

Дело Кирилла Тлявова

В мае 2019 года четверо мужчин, из них двое правоохранителей, употребляли алкоголь во дворе домовладения в Переяславе-Хмельницком. В частности, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам. При этом делали они это в общественном месте, где могли находиться другие люди. Одна из пуль попала в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на соседнем дворе. В начале июня мальчик умер в больнице.

Сначала правоохраниетли задержали двух полицейских - Приходько и Петровца, их арестовали. После смерти мальчика дело переквалифицировали в умышленное убийство. Затем подозрение объявили еще двум фигурантам.

Однако в декабре 2022 года Приходько изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

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Суд Переяслав-Хмельницкий
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