В убийстве Портнова могут быть замешаны трое, - EFE

Испанская полиция разыскивает трех человек, которые могут быть причастны к убийству бывшего украинского политика Андрея Портнова. Один из них стрелок, а два других - сообщники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

Издание со ссылкой на источники пишет, что первые результаты расследования свидетельствуют о том, что стрелок произвел по меньшей мере девять выстрелов, так как на месте преступления нашли девять гильз. При этом точное количество пуль, которые попали в Портнова, пока неизвестно.

EFE уточняет, что большое количество гильз, найденных на месте преступления, указывает на то, что преступник опустошил большую часть магазина используемого оружия.

По состоянию на сейчас следователи сосредоточили свое внимание на анализе камер наблюдения вокруг места, где было совершено убийство. Это может сыграть важную роль в идентификации транспортного средства, на котором скрылись преступники.

Правоохранители предполагают, что к убийству причастны три человека - исполнитель и два сообщника, которые должны были обеспечить побег в сторону Каса-де-Кампо-де-Мадрид, большого лесного массива.

При этом сегодня, 22 мая, утром судебные медики уже приступили к вскрытию тела Портнова. Предварительный отчет еще не готов.