Убивать не собирался и планировал 2 дня. СМИ назвали мотивы нападавшего на Фицо

Как говорится в судебном постановлении об аресте Цинтулы, с которым ознакомилось издание Pravda, он начал готовиться к покушению на Фицо еще 13 мая. На судебном заседании Цинтула объяснил свой поступок тем, что он был не согласен с политикой словацкого премьера, в частности, из-за преследования работников культуры и СМИ.

Среди мотивов Цинтулы, как рассказывает Pravda, также был якобы отказ Братиславы помогать Украине в войне с РФ. На суде Цинтула также назвал нынешнее правительство Словакии "Иудой в отношении ЕС".

Поэтому, как говорится в судебном постановлении, Цинтула решил "нанести вред здоровью" Фицо, чтобы он не мог выполнять полномочия премьера, но не убивать его.

"Приблизительно в понедельник, 13 мая, он решил отомстить этому правительству за такую политику, нанеся вред здоровью премьер-министра, намереваясь сделать это с помощью огнестрельного оружия, которым он законно владеет с 1992 года", - цитирует Pravda содержание судебного постановления.

Для покушения на Фицо нападавший использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства.