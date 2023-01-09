Убивали и насиловали. Оккупант признался в военных преступлениях в Лимане (перехват)

Служба безопасности во время одного из перехватов телефонного разговора оккупантов получила очередное подтверждение военных преступлений РФ. Мужчина рассказал, как они во время отступления из Лимана убивали гражданских и насиловали женщин.

"Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, хохлов е***ых... Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто. Шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е*ли, резали их, расстреливали", - признается в военных преступлениях оккупант.

СБУ задокументировала все слова и работает над тем, чтобы военные РФ получили максимальное наказание за каждое свое преступление.

В целом по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны российской армии Служба безопасности открыла более 21 тысячи уголовных производств.