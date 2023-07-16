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Убил трех человек, украл машину и устроил смертельное ДТП. В Харькове задержали злоумышленника

Фото: В Харькове задержан злоумышленник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, убил трех человек, угнал машину и вызвал дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Сегодня днем на линию 102 поступило сообщение о незаконном завладении авто Daewoo на улице Гвардейцев Широнинцев, а также о совершении смертельного ДТП. После аварии вероятный злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Позже на улице Академика Павлова патрульные обнаружили предполагаемого преступника. На его одежде и открытых участках тела были многочисленные пятна, похожие на кровь. Также в руках он держал нож, который также имел характерные пятна.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Фото: Убил трех человек, украл автомобиль и вызвал смертельное ДТП. В Харькове задержан злоумышленник (facebook.com/kharkivpolice)

Недавно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трех подростков госпитализировали.

До этого в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

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ДТПхарков