Убил мать, жену и детей. Житель Винницы приговорен к пожизненному лишению свободы

Как выяснило следствие, в декабре 2018 года мужчина лишил жизни матери, бывшей жены и двух своих детей - трехлетней дочери и семилетнего сына.

"Потерпевшие проживали вместе в квартире осужденного в г. Винница, а он - отдельно. При встречах, когда мужчина приходил в бывшую семью, часто возникали конфликты", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осужденный, во время очередной ссоры начал душить бывшую жену, нанес ей множественные удары слесарским молотком. Аналогичные действия совершил в отношении матери и своих малолетних детей.

Свое преступление он пытался скрыть - он сымитировал в квартире вооруженное нападение: разбрасывал вещи и документы пострадавших по квартире, входную дверь оставил открытой.

"Потом он поехал на такси в другую часть города, где избавился от орудия убийства - молотка, которого выбросил на помойку. Когда вернулся в квартиру, увидел, что никто не обнаружил преступление, самостоятельно вызвал "скорую", имитируя отчаяние и непонимание ситуации", - рассказали в прокуратуре.

Врачи констатировали смерть двух женщин и мальчика на мощи трагедии. Девочка умерла через несколько часов в медучреждении.