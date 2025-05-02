Убил более десятка человек. В Украине суд отправил на пожизненное иностранца-маньяка

Серия убийств

В период с 2018 по 2024 годы 39-летний гражданин Узбекистана убил восьмерых граждан Украины, узбека, литовца и гражданина Грузии. Среди его жертв - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года.

"Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность - душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых. Самое дорогое, что он забрал у этих жертв - мобильный телефон стоимостью 1600 грн и 5000 грн наличными", - пишет полиция.

Одному из пострадавших удалось выжить после того, как маньяк ударил его камнями по голове и затащил в гаражи, чтобы попытаться добить. Убийце не удалось завершить преступление и пришлось бежать, поскольку из соседнего подъезда вышли жители дома. Потерпевший выжил, но его здоровью нанесен непоправимый вред.

Фото: в Украине суд отправил на пожизненное иностранца-маньяка, который убил более десяти человек (t.me/kyiv_pro_office)

Задержание преступника

Маньяка удалось задержать в начале 2024-го после того, как он убил продавщицу цветочного магазина. Чтобы войти к погибшей в доверие, преступник разбил стекло в соседнем магазине и сказал ей, что это сделали прохожие. После этого он предложил починить его.

"После вошел с ней в киоск пообщаться, а потом попрощался и ушел. Когда наступил комендантский час, злоумышленник вернулся с целью убийства женщины. Камера наблюдения зафиксировала: после того, как потерпевшая открыла ему дверь, он сразу же напал на нее и нанес ей 34 ножевых ранения, забрал золотые украшения, деньги из кассы цветочного магазина и скрылся", - рассказывает полиция.

Фото: в Украине суд отправил на пожизненное иностранца-маньяка, который убил более десяти человек (t.me/kyiv_pro_office)

После убийства оперативники в течение суток отследили его передвижения и задержали. Уже во время допроса маньяк признался в убийстве продавщицы и рассказал подробности других убийств.

Психиатрическая экспертиза, в свою очередь, признала, что преступник осознавал свои действия и последствия во время убийств.

Решение суда

После задержания маньяку сообщили о подозрении по ряду статей среди которых:

подозрение в умышленном убийстве из корыстных побуждений;

подозрение в умышленном убийстве двух и более лиц лицом, ранее совершившим умышленное убийство;

подозрение в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием и не только.

Досудебное расследование было завершено еще в ноябре 2024-го, а обвинительный акт был передан в суд.

Суд, в свою очередь, вынес приговор маньяку о пожизненном заключении.