VBET Ukraine передала для затопленной Каховки 1 млн гривен для закупки станций очистки воды

Как известно, в Новой Каховке и окрестных населенных пунктах Херсонской области наблюдаются проблемы с обеспечением населения пригодной для потребления водой. Чтобы частично нивелировать эту проблему, закуплены модульные станции обратного осмоса с предварительной фильтрацией воды Wise Water, которые защищают воду от бактериологического, химического и других типов загрязнений Станции работают автоматически и бесперебойно.

Дополнительно будут приобретены резервуары для хранения чистой воды и необходимые расходные материалы.

"We Care Fund от VBET Ukraine уже больше года помогает партнерам в решении гуманитарных проблем населения. Каждый украинец откликнулся на призыв помочь жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Понимая глобальность проблемы с перебоями питьевой воды, мы сразу профинансировали закупку очистных станций. Миссия We Care Fund помогать как никогда раньше, и мы прилагаем максимум усилий по ее реализации", - комментирует Аркадий Мельник, руководитель проектов We Care Fund.

Очистные станции переданы местным властям для установки и смогут обеспечить очистку 48 000 литров воды ежедневно.

Напомним, VBET Ukraine - официальный представитель международного бренда VBET, работающего в Украине с 2020 года.

В 2022 году компания представила социальную инициативу We Care Fund, в рамках которой аккумулировала более 14 млн на реализацию благотворительных проектов.