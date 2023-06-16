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VBET Ukraine передала для затопленной Каховки 1 млн гривен для закупки станций очистки воды

Фото: VBET Ukraine передала для затопленной Каховки 1 млн гривен для закупки станций очистки воды (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Компания VBET Ukraine в рамках благотворительной инициативы We Care Fund передала благотворительному фонду Razom for Ukraine средства для закупки 4 станций очистки воды для жителей населенных пунктов Херсонской области, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Сумма пособия составила 1 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, в Новой Каховке и окрестных населенных пунктах Херсонской области наблюдаются проблемы с обеспечением населения пригодной для потребления водой. Чтобы частично нивелировать эту проблему, закуплены модульные станции обратного осмоса с предварительной фильтрацией воды Wise Water, которые защищают воду от бактериологического, химического и других типов загрязнений Станции работают автоматически и бесперебойно.

Дополнительно будут приобретены резервуары для хранения чистой воды и необходимые расходные материалы.

"We Care Fund от VBET Ukraine уже больше года помогает партнерам в решении гуманитарных проблем населения. Каждый украинец откликнулся на призыв помочь жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Понимая глобальность проблемы с перебоями питьевой воды, мы сразу профинансировали закупку очистных станций. Миссия We Care Fund помогать как никогда раньше, и мы прилагаем максимум усилий по ее реализации", - комментирует Аркадий Мельник, руководитель проектов We Care Fund.

Очистные станции переданы местным властям для установки и смогут обеспечить очистку 48 000 литров воды ежедневно.

Напомним, VBET Ukraine - официальный представитель международного бренда VBET, работающего в Украине с 2020 года.

В 2022 году компания представила социальную инициативу We Care Fund, в рамках которой аккумулировала более 14 млн на реализацию благотворительных проектов.

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