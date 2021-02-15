Важливий інструмент тиску на Росію: 52 країни схвалили Декларацію про свавільні арешти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в ініційованій Канадою конференції. На ній 52 країни схвалили Декларацію проти застосування довільних арештів у міждержавних відносинах.
Він зазначив, що в даний час близько ста громадян України незаконно утримуються за ґратами в Криму і на території Росії.
"Політично мотивоване переслідування українців за сфабрикованими звинуваченнями стало повсякденною практикою російської окупаційної влади. Ми розглядаємо прийняту сьогодні декларацію як важливий додатковий інструмент тиску на РФ з метою звільнення українських політичних в'язнів і запобігання подальшим порушенням прав людини на окупованих територіях", - заявив міністр.
Кулеба також звернув увагу на створення Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму і запросив учасників конференції до участі в її інавгураційному саміті в цьому році.
Зазначимо, що в жовтні минулого року Канада ініціювала скликання міжнародної конференції для прийняття Декларації проти застосування довільних арештів у міждержавних відносинах.
Метою ініціативи є вироблення глобальної колективної протидії так званої "примусової дипломатії", коли держави здійснюють довільні арешти людей для політичної вигоди в міждержавних відносинах. Ініціативу вже підтримали 52 держави світу, в тому числі і Україна.
Раніше повідомлялося, що на території Росії і тимчасово окупованого Криму незаконно утримують більше ніж 100 полонених. При цьому 75 незаконно утримуваних є кримськими татарами.
Крім того, омбудсмен Денисова назвала кількість українців, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Більшість затриманих - цивільні особи.