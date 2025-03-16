Важны первые часы. Как диагностировать инсульт и что делать дальше, - объяснение НСЗУ

Инсульт может возникнуть внезапно и иметь серьезные последствия, поэтому важно вовремя распознать его симптомы. Критически важно оказать помощь в первые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Инсульт может произойти у любого, в любой момент. Именно поэтому так важно вовремя выявить его симптомы, ведь от этого зависит жизнь.

Медики разработали простую аббревиатуру МОЗОК, которая поможет быстро и точно распознать признаки инсульта:

М (речь) - неразборчивая, непонятная и запутанная;

О (лицо) - асимметричное выражение лица, невозможность улыбнуться;

С (головокружение) - нарушение равновесия и координации, головокружение, шатание;

О (глаза) - ухудшение зрения, двоение в глазах;

К (конечности) - онемение или слабость конечностей, сложно одновременно поднять и держать обе руки или ноги.

Что делать, если вы заметили эти симптомы

Вызвать экстренную медицинскую помощь

Первое - необходимо срочно вызвать скорую, подробно описав симптомы и состояние пациента. Чем быстрее медики получат информацию, тем быстрее смогут прибыть на место и принять необходимые меры.

Экстренная бригада доставит больного в ближайшее учреждение, которое имеет договор с НСЗУ для лечения инсульта, оснащенное современным оборудованием и квалифицированным персоналом, способным оказать немедленную помощь.

Зафиксировать время появления признаков инсульта

Не менее важно точно записать время, когда начали появляться первые симптомы инсульта. Это позволит врачам определить так называемое "окно терапевтических возможностей" - этот период длится до 4,5 часов с момента появления симптомов. Оказание медицинской помощи в течение этого времени является критическим для эффективности лечения и значительно повышает шансы на полное восстановление.

"Диагностика и лечение инсульта полностью бесплатное по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте", - отметили в НСЗУ.

Какие услуги являются бесплатными