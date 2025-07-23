"Тяжелая потеря". Зеленский отреагировал на гибель командира "Люті" в ДТП

Командир "Люті" Максим Казбан, который, вчера, 22 июля, погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), воевал ради Украины еще с 2014 года. Воин всегда был предан защите нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства... Неоднократно было за что благодарить бригаду ("Лють", - ред.) под руководством полковника Казбана", - написал президент.

Кто такой Максим Казбан

Полковник полиции Казбан возглавил "Лють" в сентябре 2024 года. До этого занимал должность первого заместителя командира подразделения.

Его боевой путь начался еще в 2014 году, когда он присоединился к защите Украины на востоке и участвовал в боях против пророссийских террористов.

С началом полномасштабного вторжения России Казбан продолжил службу, участвуя в ряде спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, был привлечен к операции по уничтожению вражеских вертолетов в Чернобаевке вблизи Херсона.

После создания бригады "Лють" он сразу присоединился к ее составу.

Вчера, 22 июля, стало известно о гибели воина в ДТП в Донецкой области.

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