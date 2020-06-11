Вавриш з Ткаченко зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії

Фото: Андрій Вавриш (facebook.com)

За словами Ваврыша, крім Ткаченко - у нього більше немає партнерів у цьому проекті

Директор київської девелоперської компанії Saga Development Андрій Вавриш заявив, що на території Одеської кіностудії планується великий хаб з житловими комплексами для розміщення знімальних груп. Також він підтвердив, що міністр культури Олександр Ткаченко має частку в кіностудії та хоче продати її.

Про це він заявив в інтерв'ю "Новому времени", передає РБК-Україна.

"Ми хочемо запустити великий хаб, в якому буде величезна кількість мультимедійних компаній та інших організацій. Ми запустимо роботу кіностудії і всього, що необхідно для індустрії. Кіновиробництво - це не тільки кіно. Це і шоу, і продакшн, і новинні агентства", - заявив забудовник.

На уточнююче питання, чи будуть серед об'єктів на території хабу житлові будинки, Вавриш відповів, що будувати житло планують, але використовуватися воно буде тільки для розміщення знімальних груп.

Також, за його словами, крім Ткаченко - у нього більше немає партнерів у цьому проекті.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрія Богдана, Андрій Вавриш отримав дозвіл будувати висотки на Печерську в Києві, попри порушення і відсутність необхідної документації.

Також за їх даними компанії Вавриша зводять житловий комплекс майже на 30 гектарів рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ. Повідомлялося, що Національна академія внутрішніх справ підписала договір на забудову двох ділянок з компанією "Резон" влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс називається O2 Residence і буде складатися з 12 будинків. Однак, призначення двох ділянок Нацакадемії - рекреаційне. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонено.

Також компанія Saga Development реалізує низку проектів в Одесі. Скандальну репутацію отримав проект забудови пляжу в районі санаторію "Чкаловський".

Як писало РБК-Украина, раніше громадська організація по захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до президента Володимиру Зеленському з проханням покарати винних у захопленні "Одеської кіностудії". Лист також було адресовано керівникам СБУ, ГПУ, НАБУ, САП та ДБР.

Зокрема, кінематографісти звинуватили в незаконній приватизації "Одеської кіностудії" на той момент народного депутата Олександра Ткаченко.

Крім того, трудовий колектив "Укркінохроніки" звернувся до президента з проханням захистити від спроб Ткаченко організувати рейдерське захоплення державного підприємства "Укркінохроніка".

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Автор: РБК-Україна