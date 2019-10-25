Вавриш пояснив, як світові процеси урбанізації впливають на український ринок нерухомості

Будь-які зміни в місті повинні відбуватися за підтримки суспільства і бути відповіддю на його запит. Про це під час панельної дискусії на міжнародній конференції Architecture of the Future розповів український підприємець, генеральний директор компанії SAGA Development Андрій Вавриш, передає РБК-Україна.

За його словами, тільки це забезпечить достатню динаміку змін, що дозволить містам сформувати людиноцентричну політику і забезпечити мешканцям комфорт на рівні провідних європейських столиць.

Девелопер підкреслив, що динаміка змін у світі величезна, і це стосується, зокрема, процесів урбанізації, що набирають обертів. Результатом впливу змін на ринок нерухомості є поява нової якості об'єктів. Особливо це відчутно при порівнянні девелоперських проектів п'ятирічної давності з тими, що з'являються сьогодні.

"Такий крок вперед повинен бути підтриманий суспільством, а не нав'язаний йому. Це має бути виконанням його запиту. Тоді ми побачимо іншу ступінь участі товариства у створенні міста. І тоді темпи розвитку будуть дуже великі. В якийсь момент ми, приїхавши в Київ, можемо побачити, що тут краще, ніж в Лондоні".

Вавриш зауважив, що низький поріг вимог до якості архітектури, який спостерігається сьогодні, в значній мірі пов'язаний з радянською містобудівною традицією і нав'язаними нею стандартами. Однак відкритість світові і прискорення обміну інформацією дають можливість використовувати в Україні передові світові практики зі всього світу.

До того ж, в Україні – абсолютно дивовижне молоде покоління архітекторів, яке позбавлене впливу радянської містобудівної традиції і вже впроваджує в Україні провідний світовий досвід.