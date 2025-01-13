Ватикан меняет правила для священников-гомосексуалов: что это значит

Конференция епископов Италии опубликовала новые руководящие принципы, которые могут повлиять на положение открытых геев в католической церкви. Однако продолжают подчеркивать важность соблюдения целибата для всех священников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Эти рекомендации по подготовке священников привели к возрождению дискуссий о возможности рукоположения геев в священники, что до сих пор считалось противоречащим традиционным учениям церкви.

В новой редакции документа, названного "Руководящие принципы и нормы для семинарий", нет прямого указания на то, что открытых геев следует отстранить от священнического сана.

Вместо этого документ подчеркивает, что при рассмотрении кандидатов на священство важно учитывать не только их сексуальную ориентацию, но и общий контекст личности.

Ватикан сигнализирует о возможности рукоположения открытых геев в священники

Однако, ослабление строгих установок, в рекомендациях подчеркивается, что священники-геи, как и священники-гетеросексуалы, не должны вступать в сексуальные отношения. Это положение остается неизменным и поддерживается официальным учением церкви.

Католическая церковь официально заявляет, что к людям с гомосексуальной ориентацией следует относиться с уважением, но в то же время подчеркивает, что гомосексуальные акты считаются греховными. Согласно учению церкви, мужчины, практикующие гомосексуальность или поддерживающие "гей-культуру", не могут быть рукоположены.

Нововведения, предложенные Конференцией епископов Италии, стали важным шагом в обсуждении роли сексуальной ориентации в церковной жизни и могут повлиять на будущее отношение католической церкви к открытым геям в сане священников.

Женщинам по-прежнему запрещено становиться священниками, независимо от их сексуальной ориентации.

В интервью агентству Associated Press в январе 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что "гомосексуализм не является преступлением". Он также поддержал идею благословения однополых пар, но подчеркивал, что брак должен оставаться исключительно между мужчиной и женщиной.

Несмотря на поддерживающее отношение к правам ЛГБТ, Франциск иногда использует спорные выражения в адрес геев. Так, в мае 2023 года он заявил, что геям не следует разрешать становиться священниками, ссылаясь на существование frociaggine в некоторых семинариях.

Слово frociaggine, которое использовал Папа, является термином, эквивалентным англоязычному faggotry.