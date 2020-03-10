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Ватикан закриє Площу Святого Петра для туристів через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 16:01
Ватикан закриє Площу Святого Петра для туристів через коронавірус
Фото: Площа Святого Петра в Римі (flickr.com/costiflorea)

Обмеження діятимуть до 3 квітня

До 3 квітня Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для відвідин у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

У Ватикані заявили, що такі заходи вживаються для стримування розповсюдження вірусу серед людей.

Раніше в Римі до 3 квітня закрили всі ватиканські музеї та музеї при папських базиліках.

Станом на сьогодні, відомо про єдиний випадок зараження коронавірусом на території папського міста-держави. При цьому, в самій Італії кількість заражених COVID-19 налічує понад 9 тис. осіб.

Нагадаємо, через спалаху коронавірусу в Італії, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь по відеотрансляції, а не з балкону Апостольського палацу у Ватикані, як це традиційно відбувається.

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Італії, Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до цієї країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі лідери країн ЄС проведуть екстрені переговори.

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