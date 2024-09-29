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Главари оккупантов бросили солдат на смерть во время боев на завод в Волчанске, - ГУР

Волчанск, Воскресенье 29 сентября 2024 14:17
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Главари оккупантов бросили солдат на смерть во время боев на завод в Волчанске, - ГУР Фото: в ГУР рассказали детали боев за завод в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Командиры оккупантов во время боев за Волчанский агрегатный завод бросили своих солдат на смерть. Несмотря на безнадежность ситуации, они все равно заставляли захватчиков сопротивляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка в эфире телемарафона.

Он отметил, что подготовка операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске длилась несколько недель. По словам Черняка, успешная зачистка зданий завода имеет важное значение для дальнейших действий Сил безопасности и обороны государства.

"Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", - объяснил разведчик.

Черняк добавил, что россияне во время боев понесли серьезные потери, поскольку главари оккупантов фактически обрекли солдат на смерть.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком", - сказал представитель ГУР.

Освобождение агрегатного завода

На этой неделе стало известно, что украинские воины вытеснили россиян с агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской области. Это была операция ГУР, в которой приняли участие также бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК).

Представитель РДК заявил, что это была первая подобная операция за всю полномасштабную войну, поскольку воины впервые освободили столь крупный укрепрайон.

В ГУР также рассказали, что защитникам удалось взять в плен до 20 россиян во время боев в Волчанске. По словам разведчиков, агрегатный завод сильно поврежден, но держать оборону там можно.

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