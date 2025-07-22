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В Василькове неизвестный выстрелил в водителя Range Rover: полиция ищет нападавшего

Вторник 22 июля 2025 09:13
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В Василькове неизвестный выстрелил в водителя Range Rover: полиция ищет нападавшего Фото: Нападение на водителя Range Rover в Василькове, полиция ищет нападавшего (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вечером 21 июля неизвестный открыл стрельбу по мужчине в авто посреди улицы в Василькове. Нападавшего разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Как сообщили в полиции Киевщины, около 22:50 на одной из улиц города неизвестный подошел к автомобилю Range Rover, в котором находился местный житель, и произвел несколько выстрелов в его сторону.

В результате обстрела мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители осмотрели территорию, изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства нападения.

Полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. Нападавшего разыскивают.

Другие инциденты с оружием

Напомним, 8 июля столичная полиция устанавливала обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе.

В апреле в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением. Полиция открыла дело как покушение на убийство.

Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.

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