В Василькове неизвестный выстрелил в водителя Range Rover: полиция ищет нападавшего

Вечером 21 июля неизвестный открыл стрельбу по мужчине в авто посреди улицы в Василькове. Нападавшего разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Как сообщили в полиции Киевщины, около 22:50 на одной из улиц города неизвестный подошел к автомобилю Range Rover, в котором находился местный житель, и произвел несколько выстрелов в его сторону.

В результате обстрела мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители осмотрели территорию, изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства нападения.

Полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. Нападавшего разыскивают.