В Василькове неизвестный выстрелил в водителя Range Rover: полиция ищет нападавшего
Вечером 21 июля неизвестный открыл стрельбу по мужчине в авто посреди улицы в Василькове. Нападавшего разыскивают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
Как сообщили в полиции Киевщины, около 22:50 на одной из улиц города неизвестный подошел к автомобилю Range Rover, в котором находился местный житель, и произвел несколько выстрелов в его сторону.
В результате обстрела мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители осмотрели территорию, изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства нападения.
Полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. Нападавшего разыскивают.
Другие инциденты с оружием
Напомним, 8 июля столичная полиция устанавливала обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе.
В апреле в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением. Полиция открыла дело как покушение на убийство.
Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.