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У Василівку "прискакало" три БТГ. Вони готуються рухатися в напрямку Запоріжжя, - Арестович

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Василівка, Понеділок 23 травня 2022 23:37
У Василівку "прискакало" три БТГ. Вони готуються рухатися в напрямку Запоріжжя, - Арестович Фото: радник глави ОП Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Артур Родивилов

До Василівки, яка знаходяться під Запоріжжям, прибуло три батальйонно-тактичні групи. Вперше російських окупантів там більше, ніж населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".

За його словами, вони готують наступ на Запоріжжя.

"У Василівку, яка знаходиться на березі Дніпра, під самим Запоріжжям, прискакали три батальйонно-тактичні групи ворога... Вперше російських військових стало більше, ніж населення. Ходять, всі грабують, як зазвичай", - сказав Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові готуються до наступу відразу у двох напрямках - Слов'янському і Лиманському.

Ворог веде вогонь по населених пунктах Велика Комишуваха і Довгеньке Харківської області, а також по Липовому, Василівці, Мар'їнці і Новомихайлівці Донецької області.

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