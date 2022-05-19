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У Василівці окупанти не пропускають людей через блокпост. У черзі більше тисячі авто

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Василівка, Четвер 19 травня 2022 17:29
У Василівці окупанти не пропускають людей через блокпост. У черзі більше тисячі авто Фото: у Василівці не пропускають людей через блокпост (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Василівка Запорізької області на блокпосту окупантів застрягли більше тисячі автомобілів. Російські військові не пропускають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Запорізької ОДА Злату Некрасову.

За її словами, окупанти не пропускають людей ні на захоплену територію області, ні на підконтрольну Україні. В машинах знаходяться жінки та діти.

Запорізька ОДА організувала доставку води та їжі людям, які застрягли на блокпості.

Нагадаємо, що раніше російські військові заявили про закриття проїзду через блокпост у Василівці.

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