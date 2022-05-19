У Василівці окупанти не пропускають людей через блокпост. У черзі більше тисячі авто

У місті Василівка Запорізької області на блокпосту окупантів застрягли більше тисячі автомобілів. Російські військові не пропускають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Запорізької ОДА Злату Некрасову .

За її словами, окупанти не пропускають людей ні на захоплену територію області, ні на підконтрольну Україні. В машинах знаходяться жінки та діти.

Запорізька ОДА організувала доставку води та їжі людям, які застрягли на блокпості.