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В Вашингтоне водитель въехал в ограждение Белого дома и умер

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У ворот внешнему периметру Белого дома сегодня, 5 мая, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя отдела по связям с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми.

По словам Гульельми, сейчас движение возле Белого дома перекрыто из-за работы американских спецслужб.

"Расследуют аварию со смертельным исходом, которая произошла у ворот внешнего периметра Белого дома. Угрозы или последствий для общественной безопасности нет, и наше предварительное заявление приведено ниже", - сказал он.

Что случилось

Около 22:30 в субботу по местному времени водитель авто на высокой скорости въехал во внешнее ограждение Белого дома.

"Были применены протоколы безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, объявленному погибшим", - добавили в Секретной службе.

Отмечается, что водитель скончался от полученных травм.

 

ДТП в Украине

Напомним, 26 апреля в Украине произошла масштабная авария с участием пьяного чиновника. Глава Броварской РВА Владимир Майбоженко въехал в толпу на пешеходном переходе в Броварах.

В результате аварии пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

Детальнее об аварии и о том, что известно о главе РВА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Украинский президент Владимир Зеленский оперативно отреагировал на ситуацию и подписал распоряжение об увольнении Майбоженко.

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