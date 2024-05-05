В Вашингтоне водитель въехал в ограждение Белого дома и умер

По словам Гульельми, сейчас движение возле Белого дома перекрыто из-за работы американских спецслужб.

"Расследуют аварию со смертельным исходом, которая произошла у ворот внешнего периметра Белого дома. Угрозы или последствий для общественной безопасности нет, и наше предварительное заявление приведено ниже", - сказал он.

Что случилось

Около 22:30 в субботу по местному времени водитель авто на высокой скорости въехал во внешнее ограждение Белого дома.

"Были применены протоколы безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, объявленному погибшим", - добавили в Секретной службе.

Отмечается, что водитель скончался от полученных травм.