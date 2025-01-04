В Вашингтоне подготовились к "повышенной угрозе" после терактов 1 января

"Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три [особые события национальной безопасности] в течение 15-дневного периода", - сказал Мэтт Маккул, специальный агент Секретной службы США в Вашингтоне.

Первое из событий состоится в понедельник, 6 января, когда Конгресс будет утверждать результаты президентских выборов. Второе - государственные похороны экс-президента Джимми Картера. Процессия начнется 7 января и закончится 9 января.

Последнее резонансное событие - инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

На фоне этих событий и недавних терактов в США Секретная служба сообщила, что привлекает агентов со всей страны. Также Департамент полиции Вашингтона собрал дополнительно 4 тысячи офицеров.

Кроме того, в столичном Бюро Нацгвардии согласовали запросы на дополнительную поддержку, включая предоставление 500 гвардейцев. Дополнительный запрос на 7,8 тысячи солдат и авиаторов Национальной гвардии для помощи в обеспечении безопасности во время инаугурации Трампа ожидает рассмотрения.