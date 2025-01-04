В Вашингтоне подготовились к "повышенной угрозе" после терактов 1 января

Силовики в Вашингтоне перешли в состояние "повышенной угрозы" после терактов в день Нового года. В ближайшее время в США произойдут три резонансных события.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три [особые события национальной безопасности] в течение 15-дневного периода", - сказал Мэтт Маккул, специальный агент Секретной службы США в Вашингтоне.
Первое из событий состоится в понедельник, 6 января, когда Конгресс будет утверждать результаты президентских выборов. Второе - государственные похороны экс-президента Джимми Картера. Процессия начнется 7 января и закончится 9 января.
Последнее резонансное событие - инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января.
На фоне этих событий и недавних терактов в США Секретная служба сообщила, что привлекает агентов со всей страны. Также Департамент полиции Вашингтона собрал дополнительно 4 тысячи офицеров.
Кроме того, в столичном Бюро Нацгвардии согласовали запросы на дополнительную поддержку, включая предоставление 500 гвардейцев. Дополнительный запрос на 7,8 тысячи солдат и авиаторов Национальной гвардии для помощи в обеспечении безопасности во время инаугурации Трампа ожидает рассмотрения.
Напомним, 1 января в Новом Орлеане авто въехало в толпу, после чего произошла стрельба. В результате инцидента погибли 15 человек, известно о 30 раненых.
Водителя авто связывают с ИГИЛ, у него нашли флаг террористической группировки. Американские правоохранители рассматривают произошедшее как теракт.
Также в первые часы нового года в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Cybertruck, которое разработала компания Tesla Илона Маска. Сначала полиция не исключала теракт, однако в ФБР считают, что инцидент нужно рассматривать отдельно.
Подробнее о терактах в США в первые дни нового года - в материале РБК-Украина.
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