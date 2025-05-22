В Вашингтоне возле Еврейского музея застрелили двух сотрудников посольства Израиля

Вчера вечером в Вашингтоне возле столичного Европейского музеях, в нескольких шагах об офиса ФБР - застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал случившееся "подлым актом антисемитского терроризма".

"Мы уверены, что власти США примут решительные меры в отношении лиц, ответственных за это преступное деяние", - написал он в соцсети Х.

На данном этапе детективам еще предстоит установить возможный мотив стрельбы. Памела Смит, начальник полиции Вашингтона, подтвердила на пресс-конференции, что один подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Во время задержания он кричал "свободная, свободная Палестина".

Перед нападением его видели расхаживающим туда и обратно возле музея, затем он подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и выстрелил из него.

Как сообщается, двое погибших были молодой парой, которая собиралась обручиться, так как парень купил только, намереваясь сделать предложение на следующей неделе.

"Это была прекрасная пара, которая приехала провести вечер в культурном центре Вашингтона", - сказал посол Израиля в США Йехиль Лейтер.

Он также подтвердил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после того, как произошло нападением. Сам Трамп тоже отреагировал на случившееся.

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас ВСЕХ Бог!", - написал Трамп.

Министр внутренних дел США Кристи Ноэм назвала нападение "бессмысленным" и поклялась "привлечь этого подлого преступника к ответственности".

По предварительным данным, подозреваемого зовут Элиа Родригес, ему 30 лет, он из Чикаго, и ранее полиции он не был известен.

"В нашем сообществе нет активной угрозы. Я знаю, что этот ужасный инцидент напугает многих людей в нашем городе и в нашей стране. Я хочу ясно заявить, что мы не потерпим этого насилия и ненависти в нашем городе", - заявила мэр Вашингтона Мюриэль Боузер.