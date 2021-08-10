У Вашингтоні ввели обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держслужбовців
Фото: мер округу Колумбія Мюріел Баузер (wikimedia.org by AFGE)
Мер Вашингтона Мюріел Баузер ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для всіх державних службовців округу Колумбія. Співробітники підпорядкованих мерії установ повинні до 19 Вересня отримати дві дози препарату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буазер в Twitter.
"Вакцинація від COVID-19 буде обов'язковою для всіх державних службовців округу Колумбія, які працюють в установах, підзвітних меру", - написала вона.
Баузер додала, що співробітники установ повинні будуть до 19 вересня поточного року пройти повну вакцинацію.
Нагадаємо, раніше мер Вашингтона запропонувала дарувати підліткам 12-17 років навушники AirPods, якщо вони зроблять перше щеплення від коронавірусу.