ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Вашингтоні ввели обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держслужбовців

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 10 серпня 2021 20:34
У Вашингтоні ввели обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держслужбовців Фото: мер округу Колумбія Мюріел Баузер (wikimedia.org by AFGE)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мер Вашингтона Мюріел Баузер ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для всіх державних службовців округу Колумбія. Співробітники підпорядкованих мерії установ повинні до 19 Вересня отримати дві дози препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буазер в Twitter.

"Вакцинація від COVID-19 буде обов'язковою для всіх державних службовців округу Колумбія, які працюють в установах, підзвітних меру", - написала вона.

Баузер додала, що співробітники установ повинні будуть до 19 вересня поточного року пройти повну вакцинацію.

Нагадаємо, раніше мер Вашингтона запропонувала дарувати підліткам 12-17 років навушники AirPods, якщо вони зроблять перше щеплення від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вашингтон Коронавірус Вакцинація
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності