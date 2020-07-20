У Вашингтоні невідомі влаштували стрілянину на вулиці, є загиблий і поранені

У Вашингтоні (США) на перетині 14-ї вулиці і Спрінг-роуд сталася стрілянина. В результаті одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал NBC4 Washington.



Стрілянина сталася близько 17:00 годин за місцевим часом. Троє чоловіків вистрибнули з машини і почали стріляти. Поліція все ще шукає підозрюваних.



У заяві правоохоронців зазначається, що один з підозрюваних був одягнений у чорну толстовку, а інший - в сіру. В останній раз їх бачили у темно-синьому або чорному автомобілі з тонованими стеклами.



РБК-Україна писало, що в американському місті Пиория (штат Іллінойс) сталася стрілянина на набережній, поранення отримали 13 осіб.

Раніше повідомлялося, що у місті Чикаго, Сполучені Штати, сталася стрілянина на сімейній вечірці на честь Дня незалежності.