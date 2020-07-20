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У Вашингтоні невідомі влаштували стрілянину на вулиці, є загиблий і поранені

Вашингтон, Понеділок 20 липня 2020 06:51
У Вашингтоні невідомі влаштували стрілянину на вулиці, є загиблий і поранені
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Всього постраждали 9 осіб

У Вашингтоні (США) на перетині 14-ї вулиці і Спрінг-роуд сталася стрілянина. В результаті одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал NBC4 Washington.

Стрілянина сталася близько 17:00 годин за місцевим часом. Троє чоловіків вистрибнули з машини і почали стріляти. Поліція все ще шукає підозрюваних.

У заяві правоохоронців зазначається, що один з підозрюваних був одягнений у чорну толстовку, а інший - в сіру. В останній раз їх бачили у темно-синьому або чорному автомобілі з тонованими стеклами.

РБК-Україна писало, що в американському місті Пиория (штат Іллінойс) сталася стрілянина на набережній, поранення отримали 13 осіб.

Раніше повідомлялося, що у місті Чикаго, Сполучені Штати, сталася стрілянина на сімейній вечірці на честь Дня незалежності.

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