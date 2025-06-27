"Вас жестоко избили": Трамп ответил Ирану и пригрозил ударами в будущем

США готовы нанести авиаудары по Ирану, если окажется, что Тегеран снова может изготовить ядерную бомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
Во время своего выступления Трамп ответил на вчерашнее заявление аятоллы Ирана Али Хаменеи о том, что они якобы выиграли войну.
"Послушайте, вы человек большой веры, человек, которого очень уважают в вашей стране. Вы должны говорить правду. Вас жестоко избили. И Израиль тоже избили. Обоих избили", - отметил американский лидер.
Он также предупредил Тегеран, что США и в дальнейшем готовы наносить удары по Ирану, если возникнет такая необходимость.
"Я без сомнения снова буду бомбить Иран, если окажется, что Иран имеет уран, обогащенный до уровня, необходимого для изготовления бомбы", - добавил он.
В то же время в своем заявлении на Truth Social Трамп подчеркнул, что заявление Хаменеи о том, что тот выиграл войну с Израилем, является ложью.
"Как человек большой веры, он не должен лгать. Его страна была уничтожена, три его преступные ядерные объекты были уничтожены, и я точно знал, где он скрывался, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, которые являются самыми мощными в мире, положить конец его жизни. Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и он не должен говорить: "Спасибо, президент Трамп!", - подчеркнул президент США.
Более того, Трамп рассказал, что в последнем акте войны он якобы требовал, чтобы Израиль вернул большую группу самолетов, которые уже направлялись непосредственно в Тегеран.
"Это повлекло бы огромные убытки, и многие иранцы погибли бы. Это была бы самая большая атака войны", - отметил он.
В то же время он сообщил, что в течение последних нескольких дней работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану гораздо лучшие шансы на полное, быстрое восстановление.
"Но нет, вместо этого я получил заявление, полное гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил всю работу над отменой санкций и другим. Иран должен вернуться в мировой порядок, иначе ситуация для него только ухудшится. Они всегда такие разъяренные, враждебные и несчастные, и посмотрите, к чему это их привело - к сожженной, разрушенной стране, без будущего, с уничтоженной армией, ужасной экономикой и смертью вокруг них", - подытожил Трамп.
Заметим, что вчера, 26 июня, верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал первое публичное заявление с момента начала ирано-израильской войны.
Он поздравил народ Ирана с "победой" над Израилем и США, а также заявил, что "сионистский режим почти развалился".
Напомним, что противостояние между странами обострилось 13 июня. За время боевых действий Израиль нанес значительный ущерб ядерной и ракетной программам Ирана.
А уже 22 июня США разбомбили три ядерных центра в Иране. Президент США Дональд Трамп сравнил эти удары с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
Позже Тегеран нанес удар по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке - авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
Однако атака, похоже всего, была чисто "символическая", потому что никто не пострадал, а Трамп поблагодарил Иран "за своевременное предупреждение" и заявил о вступлении в силу режима прекращения огня.
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