RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Варварське поводження з полоненими неприпустиме: посол США відреагувала на теракт в Оленівці

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл колонії в Оленівці, в якій перебували українські військовополонені, неприпустимим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брінк у Twitter.

"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими", - написала вона.

Брінк зазначила, що США продовжуватиме домагатися відповідальності й надавати Україні усе потрібне для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни вчинили теракт в Оленівській колонії та звинуватили в ньому українських військових.

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок теракту - українська сторона вже прокоментувала це.

Генштаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії.

Тим часом оприлюднені нові супутникові знімки колонії до та після вбивства українських військових, які свідчать, що будівлю підірвали зсередини.

Червоний Хрест повідомив, що російська сторона не дала доступ представникам організації до колонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еленовка