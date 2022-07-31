Варварське поводження з полоненими неприпустиме: посол США відреагувала на теракт в Оленівці
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл колонії в Оленівці, в якій перебували українські військовополонені, неприпустимим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брінк у Twitter.
"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими", - написала вона.
Брінк зазначила, що США продовжуватиме домагатися відповідальності й надавати Україні усе потрібне для захисту від російської агресії.
Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни вчинили теракт в Оленівській колонії та звинуватили в ньому українських військових.
Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок теракту - українська сторона вже прокоментувала це.
Генштаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії.
Тим часом оприлюднені нові супутникові знімки колонії до та після вбивства українських військових, які свідчать, що будівлю підірвали зсередини.
Червоний Хрест повідомив, що російська сторона не дала доступ представникам організації до колонії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.