RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Варшаве произошло смертельное ДТП, вероятно, с украинцами и белорусом, - СМИ

Фото: место ДТП в Варшаве (pap.pl)
Автор: Владимир Костырин

В столице Польши Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв, вероятно, двое граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

ДТП произошло в варшавском районе Вилан на улице Вогла еще 3 мая.

В настоящее время появились данные местной прокуратуры по причине аварии - это превышение скорости и потеря контроля над автомобилем BMW. Такие вывод озвучил представитель окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

Отмечается, что по предварительным данным, среди погибших вероятно двое украинцев и гражданин Беларуси. Имена жертв еще предстоит устанавливать.

Как рассказали в прокуратуре, автомобиль BMW на большой скорости врезался в дерево, после чего машина загорелась.

"По этому делу уже назначена судебная экспертиза. По предварительным выводам, проведенным на месте ДТП, причиной аварии произошло превышение скорости и потеря управления автомобилем BMW вследствие этого", - сказал Банна.

Расследование начато по уголовной статье, предусматривающей ответственность за непреднамеренное ДТП с фатальными последствиями.

ДТП с украинскими в Польше

Ранее сообщалось, что в конце марта в Польше в аварии погиб 18-летний украинец - он пытался скрыться от полиции и врезался в придорожный столб. Смертельное ДТП произошло в городе Ополе.

Также сообщалось, что 1 марта в Польше автомобиль врезался в толпу, когда люди переходили через пешеходный переход. Как выяснилось позже, среди пострадавших были шесть украинцев.

Напомним также, в конце января в Польше попал в аварию украинский автобус с более чем 60 человек внутри. Так, в бусе из Украины в Польшу ехали 59 пассажиров, а везли их 2 водителя. Тогда в результате аварии в больницу были доставлены 18 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТППольшаВаршава