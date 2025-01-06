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В Варшаве автобус сбил 14-летнего украинца на пешеходном переходе: подросток умер

Иллюстративное фото: в Польше полиция расследует смертельное ДТП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Варшаве на прошлой неделе водитель автобуса сбил 14-летнего гражданина Украины. Он умер в больнице от полученных травм.

Об этом заявил спикер окружной прокуратуры в Варшаве Пьотр Скиба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и PAP.

Как пишет PAP, автобус сбил подростка на пешеходном переходе в пятницу, 3 января, около 17:15. Водитель не оказал парню медицинскую помощь и скрылся с места происшествия. 

Польские правоохранители задержали 43-летнего водителя автобуса в субботу, 4 января. При задержании мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме содержалось около 2 промилле.

"Пострадавший - гражданин Украины. Злоумышленник - гражданин Польши. После совершенного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", - рассказал Скиба. 

По его словам, водитель признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - в смертельном ДТП и побеге с места ДТП, за что предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы, и в нарушении установленного судом запрета на вождение автомобиля (от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы).

"Наказание может быть увеличено до 25 лет, но ему точно грозит не менее 5 лет лишения свободы", - подчеркнул представитель прокуратуры. 

Он добавил, что прокуратура будет просить, чтобы для мужчины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Напомним, 4 января стало известно, что в Варшаве водитель сбил украинку, а затем ударил ее кулаком в лицо.

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