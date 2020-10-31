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У Варшаві в ході протестів проти заборони абортів затримали 37 осіб

Автор: Роман Тверденко

У Варшаві за підсумками протестів проти заборони абортів затримали 37 осіб. У поліції відзначають спокійний перебіг акції.

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Про це повідомляє TVP.

Зазначено, що 35 з затриманих осіб є учасниками хуліганської спільноти. Також у поліції нагадали, що марш вулицями Варшави був неузгодженим, через що поліція не могла повністю забезпечити безпеку по всьому маршруту.

Незважаючи на це, правоохоронці відзначили спокійний перебіг акції, враховуючи велику кількість учасників.

Нагадаємо, у п'ятницю у Варшаві, містах Польщі та біля посольств в інших країнах пройшли акції проти фактичної заборони судом права на аборт. Під час акцій у столиці сталися напади прихильників заборони на учасників маршу.

22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

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