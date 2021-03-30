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Вакцини Pfizer та Moderna проти COVID-19 ефективні на 90%, - дослідження

Автор: Андрій Василюк

Вакцини Pfizer та Moderna проти COVID-19 виявилися ефективними на рівні 90%. Відповідне дослідження у США було проведено з середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.

Такий висновок міститься у звіті, опублікованому Центром з контролю та профілактики захворювань у США (СDC).

"Результати показали, що після другої дози вакцини (рекомендована кількість доз) ризик зараження зменшився на 90 відсотків через два і більше тижнів після вакцинації. Після прийому однієї дози будь-якої вакцини ризик інфікування учасниками (дослідження - ред.) знизився на 80 відсотків через два і більше тижнів після вакцинації", - йдеться у звіті.

Зазначається, що після отримання кожної дози вакцини потрібно близько двох тижнів для вироблення організмом антитіл, що захищають від інфекції.

"Люди вважаються "частково вакцинованими" через два тижні після першої дози вакцини та "повністю вакцинованими" через два тижні після другої дози", - зазначається у докладі.

Ці нові результати щодо ефективності вакцин відповідають даним клінічних випробувань третьої фази дослідження вакцини.

У дослідженні взяли участь 3 950 працівників медичного персоналу та співробітники швидкої допомоги із шести штатів США. Вони отримали щеплення вакциною Pfizer або Moderna з середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року .

Нагадаємо, команда вчених Університетського коледжу Лондона дослідила ефективність вакцин від коронавірусу Pfizer та AstraZeneca для старших людей. Дослідження показали, що одна доза цих препаратів дає 62% захисту підопічним похилого віку.

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